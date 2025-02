Schoof overweegt om extra geld uit te trekken voor Oekraïne

DEN HAAG (ANP) - Minister-president Dick Schoof bekijkt of het nodig is om extra geld uit te trekken voor Oekraïne bij de tussentijdse bijstelling van de begroting in april. Bij het debat over de schuivende verhoudingen nu Donald Trump de president is van de Verenigde Staten, zei de premier dat er voorlopig genoeg geld op de plank ligt voor Oekraïne, als er snel moet worden gehandeld.

De budgetten voor 2025 zijn volgens Schoof nog "grotendeels beschikbaar" en die kunnen "elk moment" worden ingezet voor Oekraïne. "En het gaat ook niet om klein geld." Daarom hoeft het kabinet niet te haasten om extra geld klaar te zetten voor steun aan Oekraïne, aldus de premier.

Laurens Dassen (Volt) vindt dat de premier veel sneller moet besluiten om meer geld uit te trekken. "Het ene na het andere signaal dat we nu uit die onderhandelingen krijgen is schokkend", zei de partijleider, verwijzend naar de onderhandelingen tussen de VS en Rusland over de oorlog in Oekraïne. "Er is nu actie nodig."