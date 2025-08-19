Intel stijgt op afwachtend Wall Street na investering SoftBank

NEW YORK (ANP) - Intel behoorde dinsdag tot de winnaars op de beurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op de aankondiging van de Japanse techinvesteerder SoftBank om 2 miljard dollar te steken in de Amerikaanse chipfabrikant, die een grote reorganisatie doorvoert. Intel was ooit dominant in de chipsector, maar loopt nu achter op de concurrentie met de ontwikkeling van AI-chips. Het aandeel Intel werd 7,7 procent hoger gezet. Vorige week ging Intel ook al flink omhoog door berichten dat de Amerikaanse overheid overweegt een belang van ongeveer 10 procent te nemen in het bedrijf.

De algehele stemming op Wall Street was afwachtend. Beleggers kijken vooral uit naar de jaarlijkse conferentie van de Amerikaanse Federal Reserve, die vanaf donderdag in Jackson Hole wordt gehouden. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 44.917 punten. De breder samengestelde S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 6442 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent op 21.560 punten.

Fed-voorzitter Jerome Powell houdt later deze week een toespraak in Jackson Hole, waarin hij mogelijk meer duidelijkheid geeft over de economische vooruitzichten en het rentebeleid van de centrale bank. De verwachting dat de Fed in september begint met het verlagen van de rente zorgde in de afgelopen tijd voor nieuwe recordstanden op Wall Street.

Belastingverlaging en begrotingswet

Kredietbeoordelaar S&P Global zorgde daarnaast voor opluchting door de kredietrating van AA+ voor de Verenigde Staten te bevestigen. Volgens het bureau zullen de inkomsten uit de heffingen van Trump de financiële klap compenseren die het gevolg is van zijn recente belastingverlaging en begrotingswet.

Home Depot won 2,9 procent. De grootste doe-het-zelfketen ter wereld zag de vergelijkbare omzet in het tweede kwartaal met slechts 1 procent groeien. Dat was minder dan verwacht. Ook de winst viel tegen. Door de hoge rente stellen veel Amerikanen de aankoop van een nieuw huis en grote verbouwingen waarvoor financiering nodig is uit. Ook de heffingen van Trump en de economische onzekerheid zorgen voor terughoudendheid bij consumenten. Home Depot handhaafde wel de verwachtingen voor het hele jaar. Branchegenoot Lowe's, die woensdag met cijfers komt, werd 1,9 procent meer waard.

Palo Alto Networks maakte een koerssprong van 7 procent. Het cyberbeveiligingsbedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal en het nieuwe boekjaar vielen hoger uit dan voorzien.