Visma-sprinter Kooij op tijd fit voor Renewi Tour

TERNEUZEN (ANP) - Olav Kooij is fit genoeg om deel te nemen aan de Renewi Tour, een rittenkoers uit de WorldTour door Nederland en België. De 23-jarige sprinter van Visma - Lease a Bike werd ziek na de Ronde van Polen en zegde zondag af voor de eendaagse wielerkoers Cyclassics Hamburg.

"Het gaat goed met Olav", zegt ploegleider Marc Reef op de website van het team. "Gelukkig heeft hij het afgelopen weekend een paar goede trainingen kunnen doen en is hij fit genoeg om te starten. We willen met Olav voor ritwinst gaan. De concurrentie in de sprint is groot, maar wij hebben ook een sterke ploeg rond Olav gebouwd. Er zijn verschillende etappes waarin we deze krachten hopen uit te spelen."

De Fransman Christophe Laporte is een van de renners die Kooij moet bijstaan in de sprints. Laporte reed afgelopen zondag pas zijn eerste koers van het jaar nadat het cytomegalovirus hem lang aan de kant had gehouden. "Het is natuurlijk wel even afwachten hoe hij zich voelt, maar we weten dat Christophe er snel kan staan. We leggen hem echter geen druk op. Het zou mooi zijn als hij een rol van betekenis kan spelen, maar mocht dat niet zo zijn, dan is dat begrijpelijk", aldus Reef.

De Renewi Tour begint woensdag met een rit van Terneuzen naar Breskens. De vijfdaagse koers heette eerder onder andere Eneco Tour en Benelux Tour.