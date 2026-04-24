VS bevriezen 344 miljoen dollar aan cryptotegoeden om Iran-link

Economie
door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 22:06
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten hebben tegoeden aan cryptomunten ter waarde van 344 miljoen dollar bevroren omdat die gelinkt zijn aan Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent vrijdag gemeld.
Volgens een verklaring van Bessent op X zal het ministerie van Financiën "systematisch doorgaan met het verminderen van de mogelijkheden van Teheran om financiële middelen te genereren, te verplaatsen en te repatriëren". Daar horen dus ook sancties bij op cryptotegoeden die zijn gekoppeld aan Iran, aldus Bessent.
Met de stap verhoogt Washington de druk op Iran om tot een definitieve overeenkomst te komen met de VS voor vrede in het Midden-Oosten. De Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff gaan zaterdag naar Pakistan voor nieuwe gesprekken met Iran.
