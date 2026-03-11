Iran dreigt met aanvallen op alle havens in de regio

TEHERAN (ANP/RTR) - Iran heeft gedreigd terug te slaan als de Iraanse civiele havens worden aangevallen. Volgens het leger zijn in dat geval alle havens in de regio "legitieme doelen" om te beschieten.

De Verenigde Staten zeiden eerder op woensdag dat Teheran de civiele havens gebruikt voor militaire doeleinden. Iran zou van daaruit schepen op de Straat van Hormuz beschieten. Daarom waarschuwden de Amerikanen de Iraanse burgers dat ze uit de buurt moeten blijven van die havens.

Beide partijen vielen eerder tijdens deze oorlog ook al havens aan. In onder meer Oman en de Verenigde Arabische Emiraten werden brandstofopslagplaatsen geraakt.