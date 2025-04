Internationale zeevaart bereikt akkoord over verminderen uitstoot

ROTTERDAM (ANP) - De internationale zeevaart heeft een akkoord bereikt over maatregelen voor het verminderen van de broeikasgasuitstoot richting 2050. Dit meldt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) vrijdag, die zegt "tevreden" te zijn met het resultaat.

Reders moeten volgens de KVNR elk jaar hun uitstoot verder terugdringen. Als een bepaald schip boven de afgesproken basisnorm uitkomt, moet de eigenaar per ton uitstoot 380 dollar betalen aan een fonds van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), de maritieme regelgever van de VN.

Als de IMO-lidstaten het principeakkoord in oktober definitief goedkeuren wordt de eerste maatregel vanaf 1 januari 2028 ingevoerd, meldt de KVNR. Hiermee is de IMO volgens de redersvereniging het eerste VN-agentschap dat concrete klimaatmaatregelen is overeengekomen voor een internationale sector. De KVNR benadrukt wel dat veel maatregelen nog moeten worden uitgewerkt.