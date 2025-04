DEN HAAG (ANP) - Boeren in delen van Noord-Brabant en Limburg krijgen volgend jaar te maken met strengere mestregels. Landbouwminister Femke Wiersma ziet dat met de huidige regels de waterkwaliteit in die regio's niet goed genoeg is, schrijft ze in een Kamerbrief.

Het gebied kent veel intensieve veehouderij. Hoe de maatregelen eruit gaan zien, is nog niet bekend.