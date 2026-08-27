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Inzamelen statiegeldflesjes ook dit jaar onder de norm

Economie
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 14:46
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DEN HAAG (ANP) - Ook dit jaar worden minder statiegeldblikjes en -flessen ingezameld dan wettelijk vereist, verwacht de daarvoor verantwoordelijke stichting Verpact. Wel nadert de inzameling bij blikjes mogelijk de doelstelling van 90 procent.
Verpact is namens verkopers van verpakte producten verantwoordelijk voor het inzamelen, sorteren en recyclen van verpakkingsafval. In haar jaarverslag geeft de stichting de prognose dat dit jaar 77 tot 81 procent van de statiegeldflessen wordt ingezameld. Bij blikjes is dat tussen de 85 en 89 procent. Het gaat om aannames op basis van de resultaten in het eerste halfjaar.
Sinds de invoering van statiegeld op kleinere plastic flessen en blikjes zijn de inzamelnormen niet gehaald. Vorig jaar bleef de teller steken op 78 procent voor flessen en 86 procent voor blikjes.
Na aanmaningen en de dreiging met een dwangsom van toezichthouder ILT werkt Verpact aan een extra beloningssysteem. Daarbij moeten loterijen consumenten verleiden statiegeldverpakkingen in te leveren. Ook zijn er duizenden extra inleverpunten bijgekomen.
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