Jetten overlegt met coalitieleiders en kabinetstop bij Financiën

DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten (D66) is in gesprek met de partijleiders van de coalitie en kopstukken van het kabinet over de begroting voor volgend jaar. Vicepremier en VVD-leider Dilan Yeşilgöz, minister Eelco Heinen (Financiën, VVD), CDA-leider Henri Bontenbal en zijn partijgenoot vicepremier Bart van den Brink (CDA) zijn aangeschoven op het ministerie van Financiën.

Woensdag hebben de kopstukken van de coalitie tot in de nacht overlegd over de begroting die wordt gepresenteerd met Prinsjesdag. Deze moet deze week klaar zijn, zodat de Raad van State voldoende tijd heeft om de begroting door te lichten.

Om verzekerd te zijn van steun in de Tweede en Eerste Kamer hebben de coalitiepartijen ook oppositiepartijen nodig. Maar de gesprekken met de oppositie verlopen tot nu toe moeizaam. Het kabinet mikt op een breed akkoord met linkse en rechtse partijen. JA21 en PRO vinden dat het kabinet een keuze moet maken.