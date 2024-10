iPhone met AI-functies stuwt omzet Apple, China is tegenvaller

CUPERTINO (ANP) - Apple heeft in het voorbije kwartaal een hogere omzet geboekt, waarbij de verkoop van nieuwe iPhones het sterkst bijdroeg aan die stijging. Mede dankzij nieuwe functies die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie (AI) waren de nieuwste smartphones van het Amerikaanse techconcern in trek. Maar de verkopen op de voor Apple belangrijke Chinese markt vielen tegen.

De opbrengsten namen in het vierde kwartaal van Apples gebroken boekjaar met 6 procent toe tot 94,9 miljard dollar (87,2 miljard euro). iPhones leverden Apple 46,2 miljard dollar aan omzet op, 5 procent meer dan een jaar eerder.

Analisten hadden hoge verwachtingen van het nieuwste besturingssysteem voor die telefoons, iOS 18, dat met behulp van kunstmatige intelligentie nieuwe functies mogelijk maakt. Het zou de vraag naar de nieuwste iPhone-modellen, waaronder de in september gepresenteerde iPhone 16, moeten aanjagen op de Chinese markt. Maar in die regio lijkt de felle concurrentie van Chinese merken Apple parten te spelen. De omzet daalde daar licht naar 15 miljard. Daarmee waren de verkopen in China zwakker dan analisten hadden verwacht.

De nettowinst daalde tot 14,7 miljard dollar, zo'n 36 procent minder dan een jaar eerder. Die daling kwam doordat de hoogste rechter van de Europese Unie oordeelde dat Apple nog miljarden euro's aan belasting moest betalen aan Ierland. Zonder die tegenvaller zou de winst juist zijn gestegen.