PARIJS (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz is al in de derde ronde van het masterstoernooi van Parijs uitgeschakeld. Verantwoordelijk daarvoor was de Fransman Ugo Humbert , die de Spanjaard, de nummer 2 van de wereld, in drie sets versloeg: 6-1 3-6 7-5.

Humbert is de nummer 18 op de wereldranglijst. Het was de eerste keer dat de linkshandige Fransman Alcaraz versloeg na twee eerdere nederlagen dit jaar.