Iraakse premier naar VS voor olie- en gasdeals

BAGDAD (ANP/RTR) - De Iraakse premier Ali al-Zaidi brengt maandag een bezoek aan Washington om de banden met de Verenigde Staten aan te halen. Naar verwachting gaan de landen ook olie- en gasdeals tekenen als onderdeel van een breder streven naar samenwerking op het gebied van economie, handel en investeringen.

"Irak werkt eraan diverse Amerikaanse bedrijven te verwelkomen die een impuls moeten geven aan de verhoging van de olieproductiecapaciteit", heeft een regeringswoordvoerder gezegd volgens het Iraakse staatspersbureau.

De geplande olie- en gasdeals zouden er ook op gericht zijn alternatieve exportroutes te creëren. Hiermee wil Irak zijn kwetsbaarheid voor verstoringen in de Straat van Hormuz verminderen. Net als andere olieproducenten in de Perzische Golf kampt Irak met dalende inkomsten uit oliewinning door de blokkade van die belangrijke zeestraat door de Iranoorlog.

De regeringswoordvoerder liet weten dat ook de versterking van de Iraakse strijdkrachten onderwerp van gesprek zal zijn in de VS.