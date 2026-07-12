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Amerikaanse krijgsmacht: Straat van Hormuz open voor scheepvaart

Samenleving
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 15:00
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WASHINGTON (ANP) - De Straat van Hormuz is open voor al het scheepvaartverkeer, stelt het Amerikaanse militaire commando in de regio (CENTCOM). Dat verklaart dat de Amerikaanse strijdkrachten "gepositioneerd en gereed zijn om ervoor te zorgen dat de vrijheid van scheepvaart gewaarborgd blijft".
Dat ondanks de "ongerechtvaardigde Iraanse agressie, intimidatie, dreigementen en willekeurige verklaringen". CENTCOM verklaart ook dat Iran "geen controle heeft over de zeestraat". Dat land kondigde eerder aan de Straat van Hormuz opnieuw te sluiten. Iran en de VS sloten vorige maand een voorlopig akkoord waardoor de Straat van Hormuz weer openging voor schepen.
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