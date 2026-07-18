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Iraanse aanvallen treffen Koeweitse olie-installatie

Economie
door anp
zaterdag, 18 juli 2026 om 12:43
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KOEWEIT (ANP) - Het staatsolieconcern van Koeweit meldt dat een van zijn olie-installaties zaterdag is getroffen door "herhaalde Iraanse aanvallen". Daarbij is aanzienlijke materiële schade ontstaan en zijn enkele mensen gewond geraakt, meldt het Koeweitse staatspersbureau.
De locatie werd geëvacueerd en de gewonden kregen medische hulp. Eerder dit jaar liepen oliefaciliteiten van Kuwait ​Petroleum ⁠Corporation in de Golfstaat zware schade op door een Iraanse drone-aanval. Koeweit is de afgelopen tijd al vaker bestookt door Iran, met schade aan verschillende faciliteiten, waaronder een olieraffinaderij, ontziltingsinstallatie en een energiecentrale tot gevolg. Het OPEC-lid is een belangrijke olieproducent.
De Iraanse Revolutionaire Garde heeft zaterdag landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse troepen zijn gestationeerd bedreigd met meer aanvallen.
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