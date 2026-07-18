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India lanceert eerste particuliere raket in een baan om de aarde

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 juli 2026 om 12:31
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MADRAS (ANP/AFP) - In India is voor het eerst een raket gelanceerd van een particulier bedrijf. De Vikram-1-raket is gebouwd door het luchtvaartbedrijf Skyroot Aerospace in Hyderabad en moet onder meer satellieten in een baan om de aarde gaan brengen. Premier Narendra Modi prees de lancering als "een cruciaal moment voor India's reis in de ruimte".
De lucht- en ruimtevaartindustrie werd in India in 2020 geopend voor het particuliere bedrijfsleven. Er zijn al meer dan vierhonderd ondernemingen die zich erop hebben gestort. In de groeiende sector gaat al 7,3 miljard euro om.
In augustus 2023 werd India het vierde land dat met succes een onbemand ruimtevaartuig op de maan deed landen, na Rusland, de VS en China.
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