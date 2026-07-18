Verstappen opnieuw derde in laatste vrije training GP België

SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - Max Verstappen heeft in de derde vrije training van de Grote Prijs van België, net als een dag eerder in de tweede training, de derde tijd neergezet. De 28-jarige Nederlander reed in de Red Bull 1.46,138 en was 0,148 seconde langzamer dan Kimi Antonelli.

De Italiaanse Mercedes-coureur was de snelste met 1.45,990. Daarmee bleef hij de Britse regerend wereldkampioen Lando Norris in de McLaren 0,139 seconde voor.

De coureurs strijden vanaf 16.00 uur in de kwalificatie om de poleposition van de Grote Prijs van België. Die start zondag om 15.00 uur.