Iran-oorlog zorgt voor hevige koersbewegingen in New York

Economie
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 21:37
anp100326211 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York hebben een bewogen handelssessie achter de rug. De belangrijkste graadmeters schommelden dinsdag hevig tussen winsten en verliezen, opgejaagd door nieuws over de situatie rond Iran en de energieprijzen.
De brede S&P 500 eindigde 0,2 procent lager op 6781,48 punten, na eerder tijdens de handelssessie ferm op winst te hebben gestaan. De Dow-Jonesindex zakte 0,1 procent tot 47.706,51 punten. Techbeurs Nasdaq won juist een fractie tot 22.697,11 punten.
Opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump dat de oorlog in Iran snel voorbij zal zijn, wakkerden de hoop aan dat de olie- en gasprijzen weer snel zullen dalen. De prijzen voor olie zakten hard nadat de Amerikaanse minister van Energie een bericht op X plaatste dat de VS een olietanker door de Straat van Hormuz voor de Iraanse kust hadden geëscorteerd. Maar al snel verwijderde hij dat bericht en verhelderde het Witte Huis dat zo'n militaire begeleiding niet had plaatsgevonden.
Bericht energieminister
De olieprijzen stonden rond het slot van de beurzen in New York ongeveer 9 procent lager dan de slotprijs een dag eerder. Die daling was minder hevig dan de min van bijna 18 procent kort na het abusievelijk geplaatste bericht van energieminister Chris Wright.
Biotechnologiebedrijf BioNTech ging bijna 18 procent onderuit. De aan de Nasdaq genoteerde ontwikkelaar van een bekend coronavaccin zag zijn oprichters, topman Ugur Sahin en medisch directeur Özlem Türeci, vertrekken. Zij maakten bekend een nieuw bedrijf te beginnen.
Euro
Hewlett Packard Enterprise verloor ruim 3 procent na de presentatie van de kwartaalcijfers. De omzet viel wat lager uit dan verwacht, terwijl de winst juist hoger was dan waar kenners op hadden gerekend.
De euro zakte 0,3 procent ten opzichte van de dollar en was 1,1613 dollar waard.
