Axios: VS willen dat Israël oliesector Iran niet aanvalt

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 20:26
anp100326208 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering heeft Israël gevraagd geen verdere aanvallen uit te voeren op Iraanse energie-infrastructuur, daarbij vooral doelend op de oliesector. Dat zeggen drie bronnen tegen de Amerikaanse nieuwssite Axios.
De VS zouden meerdere redenen hebben voor dat verzoek. De regering-Trump wil volgens een ingewijde na de oorlog samenwerken met de Iraanse oliesector, zoals in Venezuela. Ook wordt gevreesd voor Iraanse vergeldingsacties tegen vergelijkbare infrastructuur in de Golf. Daarnaast kunnen aanvallen op de Iraanse energiesector ook negatieve gevolgen hebben voor Iraanse burgers die tegen het regime zijn.
Het Amerikaanse verzoek zou op hoog politiek niveau zijn doorgegeven en zijn gecommuniceerd naar de Israëlische topmilitair Eyal Zamir. Het zou de eerste keer zijn dat de VS proberen Israël te beperken sinds de landen hun gezamenlijke oorlog tegen Iran begonnen. De Israëlische en Amerikaanse autoriteiten wilden het bericht niet bevestigen.
