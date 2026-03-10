Trump waarschuwt Iran tegen mijnen in Straat van Hormuz

WASHINGTON (ANP/RTR) - President Donald Trump heeft Iran gewaarschuwd voor ongekende militaire represailles als het land mijnen legt in de Straat van Hormuz. Hij zei dat indien er mijnen zijn gelegd, die onmiddellijk verwijderd moeten worden. Hij herhaalde evenwel dat de Amerikaanse inlichtingendiensten geen aanwijzingen hebben dat Iran mijnen zou hebben gelegd.

Hij zei wel dat de VS tien Iraanse marineschepen die mijnen zouden kunnen leggen, hebben verwoest.

De zeestraat is relatief smal tussen Iran en Oman en verbindt de Perzische Golf met de Golf van Oman, het voorportaal voor de Indische Oceaan. Een belangrijk deel van de olieproductie van de wereld moet van de Golfstaten door de straat naar de wereldmarkt. Op het smalste punt tussen het Iraanse eiland Qeshm en het Omaanse gouvernement Musandam is voor zover bekend op maritieme waarnemerssites momenteel totaal geen scheepvaart. Veel schepen zijn vast komen te zitten in de Perzische Golf als gevolg van de oorlog.