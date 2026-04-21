ON! moet Karskens 100.000 euro betalen, ontslag blijft in stand

door Redactie
dinsdag, 21 april 2026 om 12:28
bijgewerkt om dinsdag, 21 april 2026 om 12:34
Omroep Ongehoord Nederland! (ON!) moet oud-hoofdredacteur Arnold Karskens 100.000 euro betalen. Dat heeft het gerechtshof Den Haag dinsdag bepaald. Zijn ontslag blijft wel in stand.
Karskens werd in 2024 ontslagen na klachten over onder meer grensoverschrijdend gedrag. De omroep baseerde zich op een brandbrief van medewerkers en twee onderzoeken. Volgens het hof waren die onderzoeken niet zorgvuldig en daardoor geen goede basis voor het ontslag.
Verder oordeelt het hof dat de omroep te voorbarig conclusies heeft getrokken en te snel heeft aangestuurd op Karskens' vertrek, terwijl er eerder geen kritiek op hem was. Daarom moet ON! een vergoeding van 100.000 euro betalen.
De rechtbank Den Haag oordeelde eerder dat ON! voldoende reden had om Karskens te ontslaan, maar dat de opzegtermijn niet goed was nageleefd. Ook oordeelde de rechtbank destijds dat ON! Karskens een schadevergoeding van 36.000 euro moest betalen. Karskens vocht dat oordeel aan in hoger beroep, omdat hij zijn ontslag onterecht vond.
Poetin heeft Rusland bijna gesloopt

Belastingdienst zegt ING vaarwel, krijgt op 1 mei nieuw rekeningnummer: ‘Let extra goed op’

Die ene indicator, waarvan Warren Buffett waarschuwde dat hij nooit boven de 200 mocht staan, staat nu op 232.

Wat is een bipolaire stoornis en hoeveel mensen hebben er last van?

Hier heb je de grootste kans om een psychopaat tegen te komen (en deze baan staat met stip op één)

Iran pokert ('doet-ie het wel of doet-ie het niet) Trump blaast en krijst. Maar wat gaat er echt gebeuren? 3 scenario's

