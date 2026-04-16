Iranoorlog doet groei koopkracht teniet, raamt CPB

DEN HAAG (ANP) - Door de Iranoorlog gaan Nederlanders er dit jaar in doorsnee waarschijnlijk niet op vooruit in hun portemonnee. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau in een nieuwe analyse van de gevolgen van het conflict, dat voor een sterke stijging van de olie- en gasprijzen heeft gezorgd.

Het CPB keek in een nieuwe analyse onder andere naar de verwachtingen over de ontwikkeling van de olie- en gasprijzen op de markt. In een scenario dat die verwachtingen volgt, stijgt de inflatie dit jaar naar 3,8 procent. Dat is fors meer dan het CPB een maand geleden raamde. Toen meldde het CPB dat de inflatie door de oorlog kon uitkomen op 2,9 procent binnen een scenario dat de marktverwachtingen volgt.

Die sterkere prijsstijgingen tasten de koopkracht aan, oftewel hoeveel Nederlanders van hun inkomen kunnen kopen. Waar het CPB nog voor het uitbreken van de oorlog rekende op een stijging van de koopkracht in doorsnee van 1,4 procent, gaat het planbureau er in het scenario van de marktverwachtingen van uit dat de koopkracht dit jaar niet stijgt. Ook de armoede neemt in dat geval toe.