FT: Brussel wil soepelere regels voor fusies

BRUSSEL (ANP) - Brussel wil fusies binnen de EU eerder goedkeuren als ze de Europese markt verder vooruithelpen. Dat meldt de Financial Times op basis van richtlijnen voor fusies die de Europese Commissie binnenkort mogelijk gaat herzien.

In de richtlijnen zou staan dat de Commissie gewicht wil geven aan "innovatie, investeringen en de veerkracht van de interne markt" bij het goedkeuren van fusies. Het gaat nog om conceptrichtlijnen die mogelijk veranderen, meldt de krant.

In de EU wordt al langer gesproken over het versoepelen van regels voor fusies. Daarmee is de hoop dat Europese bedrijven groot genoeg worden om zo de concurrentie aan te kunnen gaan met bijvoorbeeld de Verenigde Staten en China.

Het afgelopen jaar heeft voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen al meerdere keren opgeroepen dat de EU meer moet doen om bedrijven te laten groeien in de Unie. Zij ziet concurrentiekracht als een van de belangrijkste speerpunten van haar huidige Commissie.