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Iranoorlog kost TUI 20 miljoen euro, omzetverwachting opgeschort

Economie
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 8:06
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HANNOVER (ANP) - Reisorganisatie TUI had in het afgelopen kwartaal last van de Iranoorlog. Het conflict drukte voor 20 miljoen euro op de resultaten, blijkt uit de kwartaalcijfers. Ook heeft TUI de omzetverwachting voor het hele boekjaar opgeschort.
De verloren 20 miljoen euro is volgens de Duitse reisorganisatie te wijten aan misgelopen inkomsten en gerelateerde kosten vanwege het annuleren van reizen van april tot half mei. Twee cruiseschepen moesten in de Golfregio blijven in afwachting van een veilig vertrek uit het gebied. Daarnaast is de prijs van vliegtuigbrandstof gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten.
De omzet van TUI kwam in het afgelopen kwartaal uit op 5,8 miljard euro, 6,1 procent minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De nettowinst daalde met bijna 55 procent tot 82,5 miljoen euro.
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