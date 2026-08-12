Bondscoach Ehren met uitgeruste hockeysters klaar voor WK

AMSTELVEEN (ANP) - Bondscoach Raoul Ehren start met een geheel fitte en frisse selectie aan het WK hockey in eigen land. Volgens de 53-jarige trainer van de titelverdediger is zijn ploeg in vorm. "We hebben na de play-offs en de laatste wedstrijden in de Pro League even rust gehad en daarna stevig getraind. Nu zijn we aan het taperen en klaar voor zaterdag", kijkt hij uit naar de eerste groepswedstrijd in Amstelveen tegen Chili.

Oranje speelt daarna tegen Australië en Japan. De beste twee gaan door naar een winnaarspoule, waar mogelijk China en Engeland bijkomen. "Dat betekent dat die wedstrijd tegen Australië heel belangrijk wordt", zegt Ehren over de sterkste tegenstander in de eerste groep, die naar verwachting ook de winnaarspoule haalt. "De punten van die wedstrijd neem je mee naar de tweede poule. Als je die wint, sta je met een half been in de halve finale."

Vanzelfsprekend is er druk voor de hockeysters, die de vorige drie WK's wonnen en de regerend olympisch en Europees kampioen zijn. "Ze hebben de afgelopen tien jaar ieder groot toernooi gewonnen. De druk bij de Spelen van Parijs was immens. De speelsters kunnen daar heel goed mee omgaan."

Perfectionistisch

Ehren stapte zelf na Parijs in, nadat hij eerder bondscoach van de Belgische hockeysters en coach bij Den Bosch was geweest. Het risico dat het minder zou kunnen gaan, deert hem niet. "Als je daar bang voor bent, dan moet je niet op dit niveau in de sport gaan werken. Als coach en spelersgroep zijn we zo perfectionistisch, dat je altijd dingen ziet die beter kunnen, ook al ben je de nummer 1 van de wereld."

Zo analyseerde Ehren het spel van de hockeysters op de Spelen. "Dan kom je tot de simpele conclusie dat we te veel goals tegenkregen en de tegenstander te vaak in de cirkel kwam. Andersom vond ik dat we vaker in de cirkel moesten komen en meer goals moesten maken. Je bent al heel goed, maar het kan nog beter. We hebben gewerkt aan ballen afpakken, omdat dat vaak een punt is om een kans te creëren."

Ehren won vorig jaar zijn eerste titel met Oranje, door Duitsland in de EK-finale te verslaan. Door een late treffer van Duitsland werd het nog even spannend. "Ik denk dat we nu veel verder zijn", zegt hij, al vindt hij het ook goed dat de speelsters die wedstrijden meemaken. "Zeker als je ze alsnog wint."