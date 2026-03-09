Iranoorlog stuwt ook prijzen van en voedsel

De oorlog in Iran stuwt ook de prijzen van landbouwgewassen. Op de grote grondstoffenmarkt in Chicago worden bijvoorbeeld sojabonen, maïs en tarwe almaar duurder. Consumenten kunnen dit gaan merken als ze boodschappen doen in de supermarkt, al zal de impact van land tot land verschillen.

Palmolie werd volgens persbureau Bloomberg maandag zelfs 10 procent duurder. Dat is de grootste toename sinds 2022. Ook de prijs van sojaolie en tarwe steeg flink.

Door de Iranoorlog is de Straat van Hormuz praktisch afgesloten, waardoor de olie- en gasexport uit het Midden-Oosten wordt afgeknepen. Hierdoor is er meer vraag ontstaan naar op gewassen gebaseerde biobrandstoffen.

Daarnaast gaan zowel de energieprijzen als de meststoffenprijzen hard omhoog, waardoor kosten voor boeren kunnen oplopen. Bovendien zouden zorgen over voedselzekerheid in oorlogstijd sommige landen ertoe kunnen aanzetten om voorraden aan te leggen van basisproducten zoals tarwe. Dit kan de marktprijzen ook aanwakkeren.