ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iranoorlog stuwt ook prijzen van en voedsel

Economie
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 7:48
bijgewerkt om maandag, 09 maart 2026 om 7:58
anp090326044 1
De oorlog in Iran stuwt ook de prijzen van landbouwgewassen. Op de grote grondstoffenmarkt in Chicago worden bijvoorbeeld sojabonen, maïs en tarwe almaar duurder. Consumenten kunnen dit gaan merken als ze boodschappen doen in de supermarkt, al zal de impact van land tot land verschillen.
Palmolie werd volgens persbureau Bloomberg maandag zelfs 10 procent duurder. Dat is de grootste toename sinds 2022. Ook de prijs van sojaolie en tarwe steeg flink.
Door de Iranoorlog is de Straat van Hormuz praktisch afgesloten, waardoor de olie- en gasexport uit het Midden-Oosten wordt afgeknepen. Hierdoor is er meer vraag ontstaan naar op gewassen gebaseerde biobrandstoffen.
Daarnaast gaan zowel de energieprijzen als de meststoffenprijzen hard omhoog, waardoor kosten voor boeren kunnen oplopen. Bovendien zouden zorgen over voedselzekerheid in oorlogstijd sommige landen ertoe kunnen aanzetten om voorraden aan te leggen van basisproducten zoals tarwe. Dit kan de marktprijzen ook aanwakkeren.
loading

POPULAIR NIEUWS

img 9554

Maagartsen over de 4 dingen die ze niet (of zelden) eten

1444x920_elisa-pilarski

Nederlandse pitbull verscheurt zwangere vrouw: eigenaar staat terecht voor doodslag

173451899_m

Nieuwe, akelige bijwerkingen van Ozempic

186539721_m

Het aantal kinderen dat je hebt, heeft invloed op je levensverwachting

7ut08fb4_tova-noel_625x300_08_March_26

Bewaakster van Epsteins cel deed opvallende stortingen en zocht online naar “latest on epstein” minuten vóór vondst lichaam

gandr-collage (2)

Een prins, een verkrachter en een pedofielenbal in New York

Loading