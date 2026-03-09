ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie toont 100 verdachten in nieuwe campagne tegen oplichting

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 7:54
anp090326048 1
DEN HAAG (ANP) - Honderd verdachten van oplichting zijn vanaf maandag te zien op digitale schermen langs de weg, op stations, in reclames op televisie, op sociale media en op de website van de politie. De verdachten worden eerst onherkenbaar getoond. Als zij zich niet melden, gebeurt dat vanaf 23 maart herkenbaar. Deze campagne wordt naast opsporing van verdachten ingezet om nieuwe daders te ontmoedigen.
Bij oplichting kan het gaan om helpdeskfraude, waar oplichters zich voordoen als bankmedewerkers, maar ook om nepagenten. Het aantal incidenten waarbij iemand zich onterecht uitgeeft als politiemedewerker steeg het afgelopen jaar naar 13.000. In 2024 was dat nog iets meer dan 8.000.
Vorig jaar kwam de 80-jarige Irene Winkel om het leven bij een confrontatie met een nepagent in haar woning in Amsterdam. De drie verdachten in deze zaak verschijnen eind april weer voor de rechter.
F-Game
Jongeren die zich bezighouden met oplichting spreken vaak over F-Game, het fraudespel. "Mensen oplichten en fraude plegen zijn geen spelletjes, maar serieuze misdrijven", aldus de politie. Die ziet dat slachtoffers meestal kwetsbare ouderen zijn en dat de impact op hen groot is. "Het vertrouwen in de medemens en instanties raken ze hierdoor volledig kwijt. Veel slachtoffers doen uit schaamte geen aangifte."
Met de campagne hoopt de politie jongeren te ontmoedigen om zich voor een kleine beloning te laten gebruiken voor dit soort oplichting. "We hopen dat uiteindelijk niemand zich meer zal laten lenen als loopjongen voor deze organisaties en hiermee het fenomeen nepagenten en nepbankmedewerkers zal stoppen", aldus Anne Jan Oosterheert, portefeuillehouder Digitale Criminaliteit van de politie.
Het Openbaar Ministerie heeft voor iedere verdachte afzonderlijk toestemming gegeven voor het gebruik van de bewakingsbeelden in de campagne. De politie denkt dat er meer van dit soort campagnes zullen volgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

1444x920_elisa-pilarski

Nederlandse pitbull verscheurt zwangere vrouw: eigenaar staat terecht voor doodslag

173451899_m

Nieuwe, akelige bijwerkingen van Ozempic

186539721_m

Het aantal kinderen dat je hebt, heeft invloed op je levensverwachting

gandr-collage (2)

Een prins, een verkrachter en een pedofielenbal in New York

7ut08fb4_tova-noel_625x300_08_March_26

Bewaakster van Epsteins cel deed opvallende stortingen en zocht online naar “latest on epstein” minuten vóór vondst lichaam

186980079_m

Waarom we soms onze eigen grenzen overgaan zonder dat we het doorhebben

Loading