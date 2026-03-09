Politie toont 100 verdachten in nieuwe campagne tegen oplichting

DEN HAAG (ANP) - Honderd verdachten van oplichting zijn vanaf maandag te zien op digitale schermen langs de weg, op stations, in reclames op televisie, op sociale media en op de website van de politie. De verdachten worden eerst onherkenbaar getoond. Als zij zich niet melden, gebeurt dat vanaf 23 maart herkenbaar. Deze campagne wordt naast opsporing van verdachten ingezet om nieuwe daders te ontmoedigen.

Bij oplichting kan het gaan om helpdeskfraude, waar oplichters zich voordoen als bankmedewerkers, maar ook om nepagenten. Het aantal incidenten waarbij iemand zich onterecht uitgeeft als politiemedewerker steeg het afgelopen jaar naar 13.000. In 2024 was dat nog iets meer dan 8.000.

Vorig jaar kwam de 80-jarige Irene Winkel om het leven bij een confrontatie met een nepagent in haar woning in Amsterdam. De drie verdachten in deze zaak verschijnen eind april weer voor de rechter.

F-Game

Jongeren die zich bezighouden met oplichting spreken vaak over F-Game, het fraudespel. "Mensen oplichten en fraude plegen zijn geen spelletjes, maar serieuze misdrijven", aldus de politie. Die ziet dat slachtoffers meestal kwetsbare ouderen zijn en dat de impact op hen groot is. "Het vertrouwen in de medemens en instanties raken ze hierdoor volledig kwijt. Veel slachtoffers doen uit schaamte geen aangifte."

Met de campagne hoopt de politie jongeren te ontmoedigen om zich voor een kleine beloning te laten gebruiken voor dit soort oplichting. "We hopen dat uiteindelijk niemand zich meer zal laten lenen als loopjongen voor deze organisaties en hiermee het fenomeen nepagenten en nepbankmedewerkers zal stoppen", aldus Anne Jan Oosterheert, portefeuillehouder Digitale Criminaliteit van de politie.

Het Openbaar Ministerie heeft voor iedere verdachte afzonderlijk toestemming gegeven voor het gebruik van de bewakingsbeelden in de campagne. De politie denkt dat er meer van dit soort campagnes zullen volgen.