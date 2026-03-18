ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gaslevering aan Irak gestaakt na aanval op Irans grootste gasveld

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 15:34
anp180326162 1
BAGDAD (ANP/RTR/AFP) - De Iraanse gastoevoer naar Irak is volledig stilgelegd na een aanval op een groot Iraans-Qatarees gasveld in het zuiden van Iran, het zogenoemde Pars-veld. Iran voorziet Irak voor 30 procent in zijn totale gasbehoefte en circa 40 procent in zijn totale energiebehoefte. Het Pars-veld is goed voor 70 procent van de Iraanse gaswinning en geldt als 's werelds grootste aardgasveld.
Qatar veroordeelde de aanval, die nog niet is opgeëist door de Verenigde Staten dan wel Israël, eerder op woensdag als onverantwoordelijk en gevaarlijk. Volgens nieuwssite Axios is het de eerste keer in de recente oorlog dat de Iraanse gasinfrastructuur doelwit is. Bij de aanval zijn volgens de gouverneur van de regio geen gewonden gevallen. Het ontstane vuur wordt geblust.
loading

shutterstock_1424698355

160426447_m

079f50292788-meghan-markle-gives-interview-at-star-star-studded-event

generated-image (2)

web17-trumpspeechms13-1160x768

69b60fe14d65ec51752a0633

Loading