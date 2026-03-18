Gaslevering aan Irak gestaakt na aanval op Irans grootste gasveld

BAGDAD (ANP/RTR/AFP) - De Iraanse gastoevoer naar Irak is volledig stilgelegd na een aanval op een groot Iraans-Qatarees gasveld in het zuiden van Iran, het zogenoemde Pars-veld. Iran voorziet Irak voor 30 procent in zijn totale gasbehoefte en circa 40 procent in zijn totale energiebehoefte. Het Pars-veld is goed voor 70 procent van de Iraanse gaswinning en geldt als 's werelds grootste aardgasveld.

Qatar veroordeelde de aanval, die nog niet is opgeëist door de Verenigde Staten dan wel Israël, eerder op woensdag als onverantwoordelijk en gevaarlijk. Volgens nieuwssite Axios is het de eerste keer in de recente oorlog dat de Iraanse gasinfrastructuur doelwit is. Bij de aanval zijn volgens de gouverneur van de regio geen gewonden gevallen. Het ontstane vuur wordt geblust.