Israël hervat productie groot gasveld na stillegging om oorlog

Economie
door anp
donderdag, 09 april 2026 om 10:22
JERUSALEM (ANP) - Israël heeft de productie van het gasveld Karish hervat, meldt de energieminister van het land volgens The Times of Israel. Daarmee zijn de drie grote gasvelden voor de Israëlische kust weer in gebruik.
De productie werd aan het begin van de aanval op Iran stilgelegd uit veiligheidsoverwegingen. Dat gold ook voor het enorme Leviathan-gasveld, waar de productie vorige week al werd hervat. Het Tamar-gasveld in de wateren van Israël bleef in productie sinds het begin van de oorlog op 28 februari.
Karish en Leviathan werden uit voorzorg stilgelegd uit vrees voor Iraanse aanvallen op de gasvelden. Iran heeft meerdere vergeldingsaanvallen uitgevoerd op industriële faciliteiten in Israël. Daarbij werd onder meer een olieraffinaderij in havenstad Haifa geraakt.
