Pleidooien voor lagere snelheid na toename verkeersdoden

AMERSFOORT (ANP) - Nu het aantal verkeersdoden verder is toegenomen, wijst Veilig Verkeer Nederland (VVN) op snelheid als "een van de grootste risicofactoren". Snelheid en snelheidsverschillen spelen "een doorslaggevende rol bij zowel het ontstaan als de ernst van ongevallen", benadrukt de organisatie. Die noemt het verlagen van snelheden "een van de belangrijkste maatregelen om levens te redden".

VVN benadrukt dat dit zowel voor het gemotoriseerd verkeer geldt als voor fietsers zelf, die op e-bikes hoge snelheden kunnen bereiken. "Hoe hoger de snelheid, hoe kleiner de kans om een fout te corrigeren en hoe groter de impact als het misgaat", zegt directeur Evert-Jan Hulshof in een verklaring. E-bikers zouden verder altijd een helm moeten dragen, vindt VVN. Hulshof: "Een helm voorkomt geen ongeval, maar kan wel het verschil maken tussen leven en dood."

Ook de Fietsersbond pleit voor maatregelen. De organisatie ziet het liefst dat de snelheidslimiet binnen de bebouwde kom overal naar 30 kilometer per uur gaat. Nu is dat op veel plaatsen 50.

Verkeersslachtoffers

Aanleiding voor de pleidooien zijn de laatste CBS-cijfers over verkeersslachtoffers. Vorig jaar kwamen 759 mensen om in het verkeer, 84 meer dan een jaar eerder. Vooral onder fietsers zag het statistiekbureau een sterke stijging.

De Verkeersveiligheidscoalitie, waarin tientallen organisaties samenwerken, vindt de cijfers alarmerend. "Zonder scherpe doelstellingen en passend budget gaat het niet lukken om het aantal slachtoffers omlaag te brengen", stelt het samenwerkingsverband, waarbij onder meer de ANWB, kenniscentra, verzekeraars en brancheorganisaties als RAI en BOVAG zijn aangesloten. Ze signaleren dat het budget dat de overheid vrijmaakt voor veiliger verkeer de komende jaren juist flink dreigt af te nemen.

"Achter elk cijfer schuilt onnoemelijk menselijk leed", reageert voorzitter Marga de Jager van de Verkeersveiligheidscoalitie. "Verkeersveiligheid vraagt om structurele investeringen, heldere landelijke richtlijnen en effectieve handhaving. Alleen dan komt iedereen weer veilig thuis."