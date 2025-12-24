Israël steekt 110 miljard dollar in eigen wapenindustrie

JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël gaat de komende tien jaar een bedrag van 110 miljard dollar investeren in de ontwikkeling van zijn eigen wapenindustrie. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu woensdag gezegd.

Nu komen nog veel wapens en andere defensiespullen die Israël gebruikt uit de Verenigde Staten. Daarnaast hebben sommige landen de leveringen van defensiemateriaal aan Israël gestopt uit protest tegen de oorlog in de Gazastrook. Israël wil die afhankelijkheid van buitenlandse leveringen dus verminderen door de eigen wapenindustrie sterk uit te breiden.

"Ik wil onze afhankelijkheid van elke partij verminderen, ook van onze vrienden. De slimste mensen in onze defensie-industrie zijn hard aan het werk bij de ontwikkeling van wapensystemen die het voordeel van Israël op het slagveld in de toekomst zullen garanderen", aldus Netanyahu bij een bezoek aan een luchtmachtbasis.