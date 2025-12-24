ECONOMIE
41-jarige Eritreeër verdacht van mensensmokkel uitgeleverd

Samenleving
door anp
woensdag, 24 december 2025 om 18:51
ROTTERDAM (ANP) - Een 41-jarige Eritreeër die het Openbaar Ministerie (OM) wil vervolgen voor onder meer mensensmokkel, is vanuit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) uitgeleverd aan Nederland. De man is woensdagavond geland op Schiphol en begeleid door de marechaussee, meldt het OM.
De Eritreeër wordt onder meer verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighield met mensensmokkel, gijzeling, afpersing en geweld waaronder seksueel geweld. Hij werd sinds 2021 internationaal gezocht, toen hij in Ethiopië ontsnapte tijdens een rechtszaak tegen hem. Nederland plaatste hem op de Nationale Opsporingslijst.
De verdachte werd op 1 januari aangehouden in Soedan bij een internationale politieoperatie geleid door de VAE. Die waren hem op het spoor gekomen in een witwasonderzoek. In dat onderzoek werd hij later in de VAE veroordeeld. Omdat de verdachte daar inmiddels zijn straf heeft uitgezeten, kon hij nu worden uitgeleverd.
Een ander vermoedelijk kopstuk van de criminele organisatie stond afgelopen maand al in Zwolle terecht.
