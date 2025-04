In mei willen we allemaal vrij

De zomer: te heet, te druk en te duur. Dus willen we allemaal in het voorjaar naar het zuiden en dan liefst in mei, dan kost het de minste vakantiedagen. Maar ook binnen Nederland willen we in het voorjaar weg.

Dat april en mei in trek zijn bij vakantiegangers blijkt uit de ANWB Vakantiemonitor, een representatief onderzoek onder 3800 Nederlanders dat in maart is gehouden. Zes op de tien Nederlanders trekken eropuit de komende weken. De helft van de mensen die in de meivakantie de koffers pakken bestaat uit gezinnen met kinderen. Twee jaar geleden ging nog 'slechts' een op de drie landgenoten op vakantie in mei, bleek toen uit een ANWB-peiling.

Nederland zelf is het populairst, gevolgd door Spanje, Duitsland, Frankrijk en België. Een op de zes stapt in het vliegtuig voor een verre reis. Populair zijn Aruba, Bonaire, Curaçao, de VS, Marokko, Egypte, Indonesië, Thailand en Japan, schrijft het AD.

De opwarming speelt een aanzienlijke rol. Van de mensen die naar Zuid-Europa gaan zegt 45 procent liever in april of mei te gaan dan in de zomer vanwege de hoge temperaturen in de zomermaanden. Zomerse drukte in steden en toeristische gebieden is voor ruim de helft reden om in het voorjaar te gaan. Voor een op de drie toeristen zijn de lagere prijzen reden om nu naar duurdere of verre bestemmingen te gaan.

De meivakantie begint dit jaar officieel op 26 april. Heel veel scholen zijn al een week eerder vrij. Als dan ook nog maandag 5 mei - dit jaar voor bijna iedereen een vrije dag - wordt meegeteld, dan is een vakantie van tweeënhalve week mogelijk. Ruim een derde van de toeristen gaat dit jaar dan ook langer dan vorig jaar. Een week of meer is standaard.

En daarmee zijn 2 voordelen van mei steeds minder waar: niet minder druk en niet minder duur. Maar wel minder heet.