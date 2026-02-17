Israëlische economie groeit sterker dan verwacht in 2025

TEL AVIV (ANP/BLOOMBERG) - De Israëlische economie is in 2025 sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Israëlische statistiekbureau groeide het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, vorig jaar met 3,1 procent. Dat is hoger dan de voorspellingen van zowel het ministerie van Financiën als de centrale bank, die uitgingen van een groei van 2,8 procent.

Het bbp per hoofd van de bevolking ligt nu op een vergelijkbaar niveau als voor het begin van de oorlog in Gaza. De Israëlische economie vertraagde na oktober 2023, toen een aanval van de door Iran gesteunde Hamas een twee jaar durende oorlog ontketende die zich uitbreidde tot confrontaties tussen Israël en Iran, en andere militante groeperingen die verbonden zijn met de Islamitische Republiek.

In 2024 groeide de economie met 1 procent. Dat was de zwakste groei in meer dan twee decennia, met uitzondering van de coronapandemie.

Herstellen

De groei bevestigt de verwachting van de regering dat het land op koers ligt om te herstellen van twee jaar van matige economische activiteit. De Israëlische centrale bank verwacht voor dit jaar een groei van 5,2 procent.

De Israëlische minister van Financiën Bezalel Smotrich herhaalde zijn oproep aan de centrale bank om de rente te verlagen om de hypotheeklasten en de kredietkosten voor kleine bedrijven te verlagen. "De cijfers spreken voor zich", zei Smotrich in een verklaring. "De inflatie wordt beteugeld, de economie stabiliseert. Dit is het moment om de lasten voor huishoudens te verlichten."