Voorzitter hotelketen Hyatt treedt af om contacten met Epstein

door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 8:07
anp170226037 1
NEW YORK (ANP/AFP/DPA) - Voorzitter Thomas Pritzker van de grote internationale hotelketen Hyatt legt zijn functie neer vanwege zijn contacten met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. De 75-jarige miljardair behoort tot de erfgenamen van de familie die Hyatt heeft opgericht.
De contacten van Pritzker met Epstein kwamen aan het licht door de recente publicatie van nieuwe documenten over de zaak door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Pritzker had jarenlang contact met de in 2019 overleden Epstein, ook nadat hij in 2008 werd veroordeeld voor seksueel misbruik van minderjarige meisjes.
Pritzker was sinds 2004 voorzitter van Hyatt. Hij zegt grote spijt te hebben van zijn contacten met Epstein en diens vertrouweling Ghislaine Maxwell en het ook te betreuren dat hij de banden niet veel eerder heeft verbroken. Volgens hem is zijn aftreden in het belang van Hyatt.
