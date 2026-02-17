ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Overlijden Franse baby's mogelijk niet te linken aan babyvoeding

Economie
door Redactie
dinsdag, 17 februari 2026 om 8:11
bijgewerkt om dinsdag, 17 februari 2026 om 8:24
anp170226039 1
Het kan moeilijk worden om met zekerheid de doodsoorzaak vast te stellen van de Franse baby's van wie het overlijden onlangs in verband is gebracht met teruggeroepen babyvoeding. Daarvoor hebben Franse autoriteiten gewaarschuwd.
Voedingsconcern Nestlé riep sinds eind vorig jaar in tientallen landen, waaronder Nederland, babyvoeding terug om de mogelijke aanwezigheid van cereulide. Ook Danone en Lactalis haalden babymelk uit de winkels om mogelijke vervuiling.
In Frankrijk zijn tevens drie sterfgevallen gemeld van baby's die teruggeroepen voeding hadden gedronken. Franse autoriteiten doen hier nu al enkele weken onderzoek naar. Deze onderzoeken lopen nog, maar tot nu toe is er geen oorzakelijk verband vastgesteld. Daarom wil het Franse gezondheidsministerie de verwachtingen temperen.
"De aanwezigheid van het toxine in de ontlasting alleen is niet voldoende om conclusies te trekken, omdat de symptomen echt heel weinig specifiek zijn en met buikgriep te maken kunnen hebben", aldus een woordvoerder.
loading

POPULAIR NIEUWS

voorbeeld letters whatsapp

De beste trucs om WhatsApp te gebruiken als een expert

ANP-531189564

Gasvoorraad bijna op: hoe eng is dat

ANP-537382734

Steeds meer jonge mensen krijgen darmkanker: dit kun je doen om het te voorkomen

ANP-545726013

Dit zijn de twee sterkste voorspellers van complotdenken: 'Heeft niks met opleiding, leeftijd of intelligentie te maken'

134200924_m

Waarom sommige mensen altijd zwijgen in de groepsapp (en wat dat écht zegt)

ANP-550790778

Burgemeester Bruls (Knotsenburg) zoals je hem nog nooit zag

Loading