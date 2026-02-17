Overlijden Franse baby's mogelijk niet te linken aan babyvoeding

Het kan moeilijk worden om met zekerheid de doodsoorzaak vast te stellen van de Franse baby's van wie het overlijden onlangs in verband is gebracht met teruggeroepen babyvoeding. Daarvoor hebben Franse autoriteiten gewaarschuwd.

Voedingsconcern Nestlé riep sinds eind vorig jaar in tientallen landen, waaronder Nederland, babyvoeding terug om de mogelijke aanwezigheid van cereulide. Ook Danone en Lactalis haalden babymelk uit de winkels om mogelijke vervuiling.

In Frankrijk zijn tevens drie sterfgevallen gemeld van baby's die teruggeroepen voeding hadden gedronken. Franse autoriteiten doen hier nu al enkele weken onderzoek naar. Deze onderzoeken lopen nog, maar tot nu toe is er geen oorzakelijk verband vastgesteld. Daarom wil het Franse gezondheidsministerie de verwachtingen temperen.

"De aanwezigheid van het toxine in de ontlasting alleen is niet voldoende om conclusies te trekken, omdat de symptomen echt heel weinig specifiek zijn en met buikgriep te maken kunnen hebben", aldus een woordvoerder.