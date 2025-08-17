ECONOMIE
StukTV biedt excuses aan na ongeluk met confettikanon

Samenleving
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 15:24
anp170825080 1
DROUWENERMOND (ANP) - StukTV heeft excuses aangeboden voor het ongeluk zaterdagavond op festival Boerenrock. Een bezoeker raakte lichtgewond toen een confettikanon ontplofte tijdens het optreden van de mannen van StukTV.
Op Instagram laat StukTV weten dat "alle veiligheidsmaatregelen waren genomen", maar het toch misging. "Daar zijn we enorm van geschrokken en dit is onacceptabel voor ons. Namens team STUK, Stefan en Giel willen wij onze oprechte excuses aanbieden aan het slachtoffer en alle bezoekers van de show." Ook stelt StukTV de situatie intern grondig te evalueren.
Het festival had eerder laten weten dat het slachtoffer een jonge vrouw is. Zij werd met een taxi uit voorzorg naar de eerste hulp gebracht.
