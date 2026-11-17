CHICAGO (ANP/RTR) - De IT-storing die United Airlines maandag trof, is verholpen, meldt de luchtvaartmaatschappij. Vertrekkende vluchten ondervonden korte tijd hinder door de storing. Volgens United Airlines zijn er geen aanwijzingen dat het gaat om een cyberaanval.

De Amerikaanse luchtvaart ondervond vrijdag grote problemen door een communicatiestoring bij de luchtverkeersleiding. De luchtvaartautoriteit FAA stelde een landelijk vliegverbod in dat urenlang duurde. Er zijn geen aanwijzingen dat de storing die de systemen van United Airlines maandag trof, verband houdt met de problemen drie dagen eerder.