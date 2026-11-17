WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft teruggeblikt op de druk die belangrijke partijgenoten op hem uitoefenden om zich in 2024 terug te trekken als presidentskandidaat. In zijn nieuwe memoires staat dat de president het persoonlijk opvatte dat ook Democratisch fractievoorzitter in de Senaat Chuck Schumer hem afviel na een rampzalig verlopen verkiezingsdebat. "Loyaliteit is belangrijk voor me."

De Democraat Biden nam het destijds weer op tegen Donald Trump, die hij had verslagen bij de voorgaande presidentsverkiezing. Medestanders maakten zich zorgen over de hoge leeftijd van Biden en die onrust groeide na het debat tegen Trump. Biden kwam toen slecht uit zijn woorden en leek verward.

Schumer zou Biden later in diens huis in Rehoboth Beach hebben voorgehouden dat hij zeker zou verliezen van Trump en dat zijn steun binnen de Democratische Senaatsfractie grotendeels was verdampt. De oud-president erkent in zijn boek dat hij oud was en achterliep in de peilingen, maar hij zag nog wel kansen om Trump te verslaan.

"Ik moet toegeven dat het voor mij persoonlijk moeilijk was om mee te maken dat zo veel oude vrienden zich tegen me keerden. Ik zei tegen Schumer dat hij behoorlijk wat lef had (ik heb het destijds misschien anders gezegd) om bij mij thuis langs te komen en me te vertellen dat ik de strijd moest opgeven", aldus de inmiddels 83-jarige Biden in zijn memoire Promise Me, America. Dat verschijnt in het Nederlands onder de naam Beloof me, Amerika.

Ook zijn invloedrijke partijgenote Nancy Pelosi oefende druk uit om te stoppen. "Ze zei dat alle peilingen die ze had gezien erop wezen dat ik niet kon winnen, maar dat ik de George Washington van onze tijd kon worden als ik het stokje doorgaf", blikt Biden terug. Hij besloot uiteindelijk om zijn kandidatuur op te geven en sprak steun uit voor zijn vicepresident Kamala Harris, die later de verkiezingen verloor van Trump.

Volgens de oud-president was het ondanks de interne druk waarschijnlijk wel mogelijk geweest om presidentskandidaat te blijven. "Maar ik wilde geen gehavende en toegetakelde kandidaat zijn die leiding gaf aan een verdeelde partij. Ik wilde een verenigde partij."

Ruim twee jaar na de nederlaag van Harris hebben de Democraten een politieke comeback gemaakt. Ze wonnen deze maand bij verkiezingen een meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Toch staat de positie van de 75-jarige Schumer onder druk. Hij wordt in de Senaat uitgedaagd voor het leiderschap van de fractie.