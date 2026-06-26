Italiaans onderzoek naar Microsoft om prijsverhoging abonnement

ROME (ANP) - De Italiaanse mededingingsautoriteit AGCM onderzoekt Microsoft vanwege oneerlijke handelspraktijken. Het gaat om de informatie die consumenten kregen over de prijsverhoging van een Microsoft 365-abonnement.

Consumenten zouden de informatie over de verhoging in verschillende delen hebben ontvangen, in plaats van in één keer. Volgens de autoriteit is de prijsverhoging op de abonnementsdienst daardoor niet duidelijk genoeg vermeld. Ook lijkt het er volgens de AGCM op dat consumenten standaard werden overgezet naar het nieuwe abonnement. Alleen consumenten die het herroepingsrecht gebruikten, gingen niet over.

Volgens de AGCM is dit in strijd met de consumentenwetgeving. Het kan volgens de autoriteit worden beschouwd als agressieve handelswijze, waarbij de keuzevrijheid van de consument, volgens de AGCM, onnodig is beperkt.