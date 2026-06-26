Reddingswerk Venezuela komt moeizaam op gang

LA GUAIRA/MACUTO (ANP/RTR) - Reddingswerkers pogen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van woensdag te redden uit puinhopen en het lot van duizenden te achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden, zoeken Venezolanen naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is.

De schade is voor zover bekend vooral in een kuststreek ten noorden van Caracas en delen van Caracas zelf groot. De noordelijke deelstaat langs de kust La Guaira is tot rampgebied uitgeroepen. De Venezolaanse interimpresident Delcy Rodríguez heeft donderdag samen met de parlementsvoorzitter en de minister van Binnenlandse Zaken een bezoek aan La Guaira gebracht. Ze zei dat internationale hulp onderweg is. Er zijn al teams van reddingswerkers aangekomen uit onder meer de Dominicaanse Republiek, Mexico en de VS. Rodríguez bracht voorafgaand een bezoek aan getroffen delen van Caracas, samen met de burgemeester van de stad, Carmen Meléndez Rivas.

In veel media wordt betwijfeld dat het door crises en wanbeleid geplaagde Venezuela zelf in staat is effectief veel slachtoffers te redden en gewonden te verzorgen. Het grootste ziekenhuis van de havenstad La Guaira kan de stroom patiënten al niet meer aan. Mensen liggen met ernstige verwondingen onder meer op parkeerplaatsen, melden media. Er zouden spoedoperaties in de buitenlucht plaatsvinden. Ook zijn er meldingen van Venezolaanse reddingswerkers die zonder veel apparatuur op weg zijn en weinig kunnen uitrichten met massa's steen en beton.

De deelstaat La Guaira werd eind 1999, toen die nog Vargas heette, ook door een natuurramp getroffen. Hevige regens en overstromingen zorgden voor tienduizenden doden.