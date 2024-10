Italiaanse bank Intesa Sanpaolo schrapt 9000 banen door AI

TURIJN (ANP/BLOOMBERG) - De grootste Italiaanse bank, Intesa Sanpaolo, heeft een overeenkomst gesloten met vakbonden voor 9000 vrijwillige ontslagen, ongeveer 10 procent van het personeelsbestand. Het besluit komt voort uit digitalisering en een groeiend gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in de bankensector.

Ook wil de bank tegen medio 2028 ongeveer 3500 jonge, nieuwe medewerkers aannemen voor vermogensbeheer, staat in een verklaring van de bank. Het plan "is gericht op het mogelijk maken van een generatiewissel zonder sociale kosten", aldus de bank. De veranderingen zouden ook moeten leiden tot 500 miljoen euro aan jaarlijkse besparingen op loonkosten vanaf 2028.

Eerder deze maand kondigde de kleinere Italiaanse bank BPER Banca aan dat er de komende jaren ongeveer 2000 banen zullen verdwijnen als gevolg van de vooruitgang in AI-technologie. De bank vertrouwt op "procesoptimalisatie en automatisering met behulp van AI" om het personeelsbestand tegen 2027 met 10 procent te verminderen. Steeds meer banken omarmen AI om de efficiëntie te verhogen en kosten te verlagen. Het Amerikaanse bankconcern Citigroup verwacht dat deze technologie waarschijnlijk meer banen in de banksector zal vervangen dan in andere sectoren. Hierdoor kan de winstgevendheid in de wereldwijde bankensector de komende jaren flink omhoog.