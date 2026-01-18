ECONOMIE
Italiaanse premier Meloni noemt dreigende heffingen 'een fout'

Economie
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 12:44
anp180126089 1
SEOUL (ANP/AFP) - De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft de extra importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump wil opleggen aan een aantal Europese landen "een fout" genoemd. Ze voegde eraan toe dat ze Trump over haar mening had verteld.
"Ik denk dat het opleggen van nieuwe sancties vandaag een fout zou zijn", zei Meloni tegen journalisten tijdens een reis naar Seoul. Ze voegde eraan toe: "Ik heb een paar uur geleden met Donald Trump gesproken en hem verteld wat ik ervan vind."
Trump kondigde zaterdag aan importtarieven van 10 procent op te leggen aan Europese landen die recent militairen naar Groenland hebben gestuurd. De maatregel gaat 1 februari in en geldt voor Nederland, Zweden, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Finland en Denemarken.
