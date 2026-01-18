ECONOMIE
Pijnlijke uitschakeling Lamens in eerste ronde Australian Open

Sport
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 12:09
MELBOURNE (ANP) - Suzan Lamens is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Australian Open. De beste tennisster van Nederland leed in Melbourne een pijnlijke nederlaag in drie sets (6-3 5-7 2-6) tegen de voor Oostenrijk uitkomende Russische Anastasia Potapova.
Lamens leidde met 6-3 en 5-1 en was één game verwijderd van de zege, toen Potapova aan een geweldige comeback begon. De geboren Russin vocht zich terug in de wedstrijd, won de tweede set met 7-5 en was in de beslissende derde set zelfs oppermachtig: 6-2.
De vroege uitschakeling was een bittere tegenvaller voor Lamens, die vorig jaar nog de tweede ronde haalde van het eerste grandslamtoernooi van het jaar.
