Slovenië ook naar Groenland, ondanks dreigement Trump

Samenleving
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 12:48

LJUBLJANA (ANP/DPA/BELGA) - Ook Slovenië gaat meedoen aan de missie van Europese landen op Groenland, deel van het Deense koninkrijk. De mededeling komt na dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump tegen deelnemers zoals Nederland.
De Sloveense regering draagt twee militairen bij aan de verkenningsmissie onder Deens commando. Trump had zaterdag aangekondigd dat de Verenigde Staten vanaf 1 februari een importheffing invoeren voor Denemarken, Noorwegen, Zweden, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Finland. De heffing wordt op 1 juni opgetrokken tot 25 procent. België stuurt een verbindingsofficier, maar werd niet genoemd door het Witte Huis. Mogelijk komt dat omdat de Belgische aankondiging wat later kwam.
Trump wil het immense eiland inlijven voor de Amerikaanse veiligheid, zo zegt hij. Denemarken zou niet in staat zijn Groenland te beschermen tegen Russische en Chinese invloed. De verkenningsmissie onderzoekt de voorwaarden voor gezamenlijke militaire oefeningen.
