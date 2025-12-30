FVD wil bij verkiezingen in maart meedoen in zeker 100 gemeenten

DEN HAAG (ANP) - Forum voor Democratie wil bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart meedoen in minimaal honderd gemeenten. Op haar website meldt de partij dat de deelname in dit aantal gemeenten vaststaat en dat nog wordt onderzocht of het op meer plekken kan.

De partij doet onder andere mee in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, maar ook bijvoorbeeld in Súdwest-Fryslân, Staphorst en Tilburg. In 2022 deed FVD mee in vijftig gemeenten.

FVD belooft zich op gemeentelijk niveau in te zetten voor "het stoppen van massale immigratie, het van tafel halen van onbetaalbaar klimaatbeleid, lagere belastingen en het teruggeven van macht aan de inwoner, onder meer via referenda".

Forum was de grote winnaar bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2019. Al snel daarna werd de partij verscheurd door interne discussies, met ook veel afsplitsingen tot gevolg. Maar bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen verraste de radicaal-rechtse partij door haar zetelaantal ruim te verdubbelen van 3 naar 7.