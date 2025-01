Italiaanse toezichthouder blokkeert Chinese chatbot DeepSeek

ROME (ANP/RTR) - De Italiaanse datatoezichthouder Garante heeft de Chinese chatbot DeepSeek geblokkeerd vanwege een gebrek aan informatie over het gebruik van persoonsgegevens. De waakhond wil weten welke persoonlijke gegevens de chatbot van het bedrijf verzamelt en in hoeverre deze worden opgeslagen in China, maar daarover heeft het bedrijf geen opheldering gegeven.

Enkele dagen terug werd al bekend dat Garante DeepSeek om opheldering vroeg. Vervolgens heeft de toezichthouder informatie uit China gekregen, maar die beschouwt de waakhond "als volstrekt onvoldoende". De autoriteit voegt eraan toe dat het besluit "onmiddellijk van kracht" is en dat er ook een onderzoek is gestart.

Eerder deze week baarde DeepSeek opzien met prestaties die vergelijkbaar zijn met ChatGPT tegen een fractie van de kosten. De Italiaanse toezichthouder staat bekend als een van de actiefste op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De waakhond verbood in 2023 kortstondig het gebruik van ChatGPT in Italië. Aanleiding daarvoor waren vermoedelijke schendingen van Europese privacyregels.