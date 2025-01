Skiester Shiffrin tiende bij rentree na twee maanden afwezigheid

COURCHEVEL (ANP/DPA) - De Amerikaanse skivedette Mikaela Shiffrin is bij haar rentree na blessureleed als tiende geëindigd op de wereldbekerslalom van Courchevel. Shiffrin stond aan de kant na een val eind november op een reuzenslalom in het Amerikaanse Killington.

Shiffrin (29) is zevenvoudig wereldkampioene en tweevoudig olympisch kampioene. Ze liep bij haar val behalve een spierblessure ook een diepe wond in haar buik op. Daarbij traden complicaties op waardoor een ingreep noodzakelijk was. Het ongeval gebeurde net voordat ze haar honderdste wereldbekerzege zou kunnen boeken. Geen skiër of skiester won zoveel wedstrijden.

"Het belangrijkste voor mij was hier te starten", zei Shiffrin bij Eurosport. "Ik kwam zeker niet hier naartoe met de verwachting dat ik zou winnen."

De Kroatische Zrinka Ljutic won de wedstrijd in het Franse skioord, de laatste voor de vrouwen voordat dinsdag de wereldkampioenschappen beginnen in het Oostenrijkse Saalbach.