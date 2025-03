Italiaanse zakenfamilie Agnelli vergroot belang in Philips verder

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De van oorsprong Italiaanse investeerder Exor heeft zijn belang in Philips verhoogd. Het investeringsfonds van de zakenfamilie Agnelli versterkte daarmee de positie als grootste aandeelhouder van het Nederlandse beursgenoteerde zorgtechnologieconcern.

Exor heeft voor 223 miljoen euro aan Philips-aandelen gekocht en heeft daarmee zijn aandeel naar 18,7 procent vergroot. Het totale belang van Exor is volgens de huidige marktprijzen van Philips ongeveer 4,2 miljard euro waard.

In augustus 2023 kocht Exor een belang van 15 procent in Philips en werd daarmee in één klap de grootste aandeelhouder van het bedrijf. Dit is de derde keer dat Exor sindsdien een toename van zijn belang aankondigt.