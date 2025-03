Bijna helft elektriciteit in EU opgewekt uit hernieuwbare bronnen

Ruim 47 procent van de opgewekte elektriciteit in de Europese Unie was vorig jaar afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. Dat is 2,6 procentpunt meer dan in 2023, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. De meeste duurzame elektriciteit werd opgewekt uit windenergie.

De landen die veruit de meeste elektriciteit opwekken uit duurzame energiebronnen zijn Denemarken (89 procent) en Portugal (87 procent). Landen die volgens Eurostat achterblijven zijn Malta (15 procent) en Tsjechië (18 procent).

Windenergie was goed voor 39 procent van de totale opgewekte elektriciteit uit duurzame bronnen in de EU. Energie uit waterkracht en de zon namen respectievelijk 30 procent en 22 procent voor hun rekening.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte vorige week al bekend dat in Nederland ongeveer de helft van de elektriciteit vorig jaar uit hernieuwbare energiebronnen kwam. Daarvan werd de meeste elektriciteit opgewekt door windmolens, gevolgd door zonnepanelen.