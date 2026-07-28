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Italië kiest opnieuw voor accijnsverlaging diesel

Economie
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 10:39
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ROME (ANP/DPA) - De Italiaanse regering heeft opnieuw ingestemd met een tijdelijke accijnsverlaging op diesel als reactie op de stijgende brandstofprijzen. Maandagavond werd een decreet aangenomen dat de prijs van diesel tot 6 augustus verlaagt met 17 eurocent per liter. De maatregel geldt niet voor benzine.
Minister van Financiën Giancarlo Giorgetti zei dat de stap de overheid ongeveer 125 miljoen euro kost. Italië doet dit om de flink gestegen dieselprijzen door de Iranoorlog. Volgens premier Giorgia Meloni gaat het om een "snelle en verantwoordelijke reactie die rekening houdt met onze beperkte financiële ruimte en de voortdurend veranderende internationale situatie". Haar regering volgt de ontwikkelingen nauwlettend en kijkt ook naar verdere maatregelen, voegde ze hier in een bericht op X aan toe.
Eerder ging Duitsland ook over tot een accijnsverlaging. De regering daar heeft een nieuwe brandstofkorting evenwel uitgesloten. In Nederland heeft de regering geen extra accijnsverlaging aangekondigd.
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